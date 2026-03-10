Ассистентский дубль защитника Артёма Зуба помог «Оттаве» одолеть «Ванкувер»

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.

Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Оттавы» Артём Зуб.

Заброшенные шайбы в составе «Сенаторз» записали на свой счёт Ридли Грейг на 31-й минуте и Брэди Ткачук в пустые ворота на 59-й минуте игры. Для «Оттавы» эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате.