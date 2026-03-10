Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ванкувер Кэнакс — Оттава Сенаторз, результат матча 10 марта 2026, счет 0:2, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Ассистентский дубль защитника Артёма Зуба помог «Оттаве» одолеть «Ванкувер»
Комментарии

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Пинто, Зуб) – 30:11     0:2 Ткачук (Штюцле) – 58:40    

Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Оттавы» Артём Зуб.

Заброшенные шайбы в составе «Сенаторз» записали на свой счёт Ридли Грейг на 31-й минуте и Брэди Ткачук в пустые ворота на 59-й минуте игры. Для «Оттавы» эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Видео
Гол Артёма Зуба вошёл в самую быструю пару шайб «Оттавы» с 2023 года
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android