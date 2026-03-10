Ассистентский дубль защитника Артёма Зуба помог «Оттаве» одолеть «Ванкувер»
В ночь с 9 на 10 марта мск на льду «Роджерс-Арены» в канадском Ванкувере завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Ванкувер Кэнакс» и «Оттава Сенаторз». Гости выиграли встречу со счётом 2:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 04:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
0 : 2
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Грейг (Пинто, Зуб) – 30:11 0:2 Ткачук (Штюцле) – 58:40
Двумя результативными передачами отметился российский защитник «Оттавы» Артём Зуб.
Заброшенные шайбы в составе «Сенаторз» записали на свой счёт Ридли Грейг на 31-й минуте и Брэди Ткачук в пустые ворота на 59-й минуте игры. Для «Оттавы» эта победа стала третьей подряд в регулярном чемпионате.
Комментарии
