«Мне 40 лет и тяжело тягаться с молодыми». Овечкин сообщил о возможном завершении карьеры

Комментарии

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о возможном завершении своей игровой карьеры.

«Решение о завершении карьеры зависит от того, как будет чувствовать себя моё тело. Сейчас хоккей очень жёсткий и очень быстрый. Мне 40 лет, и мне тяжело тягаться с молодыми парнями, понимаете?

Но самое главное — это здоровье. Я не хочу, чтобы через год-два у меня начало болеть колено, локоть или спина. Я не хочу чувствовать себя некомфортно до конца дней. Поэтому к этому решению нужно подойти с умом. Но я по-прежнему люблю эту игру. Мне нравится приходить на арену, идти в раздевалку и проводить время с ребятами», — сказал Овечкин, чьи слова приводит RMNB.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард набрал 50 очков (24 шайбы и 26 передач) в 65 матчах. Овечкин также является лучшим снайпером в истории лиги — на его счету 921 заброшенная шайба.

Овечкин сыграл в падел против Тюкавина

