Результаты матчей НХЛ на 10 марта 2026 года

Вечером 9 и в ночь на 10 марта прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно пять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 10 марта 2026 года:

«Коламбус Блю Джекетс» – «Лос-Анджелес Кингз» — 4:5 ОТ;

«Филадельфия Флайерз» – «Нью-Йорк Рейнджерс» — 2:6;

«Вашингтон Кэпиталз» – «Калгари Флэймз» — 7:3;

«Чикаго Блэкхоукс» – «Юта Маммот» — 3:2 ОТ;

«Ванкувер Кэнакс» – «Оттава Сенаторз» — 0:2.

Восточную конференцию Национальной хоккейной лиги с 86 очками после 63 матчей возглавляет «Каролина Харрикейнз». Первое место в Западной конференции НХЛ на данный момент занимает «Колорадо Эвеланш» с 95 очками после 62 игр.