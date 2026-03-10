Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Athletic: нужно убедиться, что обмен Карлсона не перерастёт во что-то неприятное

The Athletic: нужно убедиться, что обмен Карлсона не перерастёт во что-то неприятное
Комментарии

Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic оценил, как обмен защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс» может повлиять на «Вашингтон Кэпиталз».

«Наиболее интересной переменной является краткосрочная перспектива, по крайней мере, на данный момент. Здесь играет важную роль фактор Алекса Овечкина, который назвал этот день «вероятно, самым тяжёлым в своей карьере». В этой лиге обиды приходят и уходят, но за этой ситуацией стоит понаблюдать, хотя бы для того, чтобы убедиться, что она не перерастёт во что-то неприятное.

«Кэпиталз» получили несколько незначительных приобретений в лице Дэвида Кемпфа и Тимоти Лильегрена, так что нельзя сказать, что они сдаются. Но поражение от «Бостон Брюинз» в основное время стало огромной упущенной возможностью и может означать конец шансам на плей-офф. И если они не попадут в Кубок Стэнли, межсезонье станет ещё одним интересным поворотным моментом. Вероятно, у них останется выбор в первом раунде драфта от «Анахайм Дакс». Используют ли они его для построения команды после ухода Карлсона (и Овечкина)? Или это будет лишь поводом для обмена, который вернёт их в число претендентов на место в плей-офф в следующем сезоне?

Время покажет. Но одно можно сказать с уверенностью: в «Вашингтоне» не боятся принимать трудные решения и не стоит предполагать, что они пойдут по лёгкому пути», — написал Макиндоу.

Материалы по теме
«Понятия не имею, что чувствует Овечкин». Генменеджер «Вашингтона» — об уходе Карлсона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android