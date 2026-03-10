The Athletic: нужно убедиться, что обмен Карлсона не перерастёт во что-то неприятное

Журналист Шон Макиндоу в статье на сайте The Athletic оценил, как обмен защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс» может повлиять на «Вашингтон Кэпиталз».

«Наиболее интересной переменной является краткосрочная перспектива, по крайней мере, на данный момент. Здесь играет важную роль фактор Алекса Овечкина, который назвал этот день «вероятно, самым тяжёлым в своей карьере». В этой лиге обиды приходят и уходят, но за этой ситуацией стоит понаблюдать, хотя бы для того, чтобы убедиться, что она не перерастёт во что-то неприятное.

«Кэпиталз» получили несколько незначительных приобретений в лице Дэвида Кемпфа и Тимоти Лильегрена, так что нельзя сказать, что они сдаются. Но поражение от «Бостон Брюинз» в основное время стало огромной упущенной возможностью и может означать конец шансам на плей-офф. И если они не попадут в Кубок Стэнли, межсезонье станет ещё одним интересным поворотным моментом. Вероятно, у них останется выбор в первом раунде драфта от «Анахайм Дакс». Используют ли они его для построения команды после ухода Карлсона (и Овечкина)? Или это будет лишь поводом для обмена, который вернёт их в число претендентов на место в плей-офф в следующем сезоне?

Время покажет. Но одно можно сказать с уверенностью: в «Вашингтоне» не боятся принимать трудные решения и не стоит предполагать, что они пойдут по лёгкому пути», — написал Макиндоу.