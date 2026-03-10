«Амур» сыграет в специальной форме в честь дня коренных народов

«Амур» проведёт встречу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» в Хабаровске в специальной форме в честь дня коренных народов, сообщает пресс-служба дальневосточного клуба. Матч начнётся в 12:15 мск.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2026, вторник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Барыс Астана Кто победит в основное время? П1 X П2

«Амур» проведёт день коренных народов и сыграет в специальных джерси, передающих дух коренных народов Хабаровского края, живших на берегах Амура и Охотского моря в гармонии с природой и друг с другом», — сказано в сообщении КХЛ.

«Амур» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 57 очков после 63 сыгранных встреч. У хабаровского клуба в регулярке осталось пять матчей.