Расписание матчей ВХЛ на 10 марта 2026 года

Сегодня, 10 марта, пройдут четыре матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 10 марта 2026 года (время московское):

15:00. «Динамо-Алтай» – «Металлург» Нк;

18:30. «Барс» – «Югра»;

19:00. АКМ – «Химик»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Торпедо-Горький».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 100 очков в 59 матчах. Второе место занимает «Югра» с 94 очками после 58 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (89 очков в 58 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.