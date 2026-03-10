Расписание матчей МХЛ на 10 марта 2026 года

Сегодня, 10 марта, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 10 марта 2026 года (время московское):

11:00. «Сахалинские Акулы» – МХК «Атлант»;

16:30. МХК «Молот» – «АКМ Новомосковск»;

16:30. «Толпар»– «Мамонты Югры»;

17:00. «Красная Армия» – Академия СКА;

18:30. «Чайка» – «Авто»;

18:30. МХК «Спартак» – МХК «Динамо-Карелия».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 99 очками после 57 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 80 очков после 55 матчей.