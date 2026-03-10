ЦСКА — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 10 марта, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Москве состоится встреча между местным ЦСКА и ХК «Сочи». Матч на стадионе «ЦСКА-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК ЦСКА Москва Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее команды одержали по одной победе.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги армейский клуб провёл 63 встречи, в которых набрал 76 очков и располагается на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи» с 44 очками после 62 матчей находится на 11-й строчке Запада.