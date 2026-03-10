Скидки
Главная Хоккей Новости

Вратарь «Торпедо» Денис Костин оштрафован за симуляцию

Комментарии

Голкипер «Торпедо» Денис Костин оштрафован за симуляцию во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (4:3), которая состоялась 8 марта.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 3
ХК Сочи
Сочи
1:0 Гараев (Летунов) – 02:52 (5x5)     1:1 Сероух (Ли, Биттен) – 09:02 (5x5)     2:1 Шавин (Белевич, Нарделла) – 12:12 (5x5)     2:2 Хафизов (Ли, Биттен) – 42:10 (5x4)     3:2 Атанасов (Виноградов, Александров) – 45:08 (5x5)     3:3 Петухов (Кагарлицкий, Гуськов) – 47:49 (5x4)     4:3 Гончарук – 51:37 (5x5)    

На 27-й минуте матча игрок «Сочи» Матвей Гуськов задел Дениса Костина и получил малый штраф за атаку вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря «Торпедо» Дениса Костина наказание по п.1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении Континентальной хоккейной лиги.

Материалы по теме
Видео
«Торпедо» обыграло «Сочи» в результативном матче и прервало серию поражений
Комментарии
Новости. Хоккей
