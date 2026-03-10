Вратарь «Торпедо» Денис Костин оштрафован за симуляцию

Голкипер «Торпедо» Денис Костин оштрафован за симуляцию во встрече регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Сочи» (4:3), которая состоялась 8 марта.

На 27-й минуте матча игрок «Сочи» Матвей Гуськов задел Дениса Костина и получил малый штраф за атаку вратаря.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«На основании представленных материалов принято решение наложить на вратаря «Торпедо» Дениса Костина наказание по п.1.40. статьи 29 дисциплинарного регламента КХЛ (симуляция), подвергнуть денежному штрафу», — сказано в сообщении Континентальной хоккейной лиги.