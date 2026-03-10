Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Канадский форвард «Динамо»: сражаемся с каждым соперником, как будто плей-офф уже начался

Канадский форвард «Динамо»: сражаемся с каждым соперником, как будто плей-офф уже начался
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра оценил победный матч с минскими одноклубниками (6:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Улле, Энас) – 02:18 (5x5)     1:1 Гусев – 26:56 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 27:36 (5x5)     2:2 Калиниченко (Уил, Гусев) – 29:08 (5x5)     3:2 Римашевский (Адамчук, Пыленков) – 31:21 (5x5)     3:3 Галиев (Лимож, Хэмилтон) – 37:25 (5x5)     4:3 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 40:50 (5x4)     5:3 Сикьюра (Пыленков, Шараканов) – 50:41 (5x5)     5:4 Энас – 57:44 (6x5)     6:4 Сикьюра (Ожиганов, Подъяпольский) – 59:59 (en)    

— Первый период неудачно сложился для нашей команды. Мы постарались по-настоящему закрыть первое звено соперника. То, что они забросили три шайбы, на самом деле не соответствовало нашему плану. К чести ребят, мы всё преодолели. Калиниченко забил важный гол, там хорошо сыграл Уил, и мы вернулись в игру. Этот матч был сродни плей-офф. Чувствовали себя как в плей-офф, счастливы, что смогли победить.

— Вы знали про опасность первого звена, но пропустили очень быстро…
— Да, быстро в первом периоде, порой бывают такие дни. Надо отдать должное Риме [Егору Римашевскому], который отлично справился с атакой у ворот, забил два отличных гола, он очень важен для нас. Приятно видеть такую игру Егора.

— Ранее «Динамо» под руководством Вячеслава Козлова всегда уступало, если пропускало первым. Приятно прервать эту печальную традицию?
— Рано или поздно это должно было случиться. Сейчас мы не сдались. Мы не хотим откатываться назад, особенно с такой командой. Наступает время плей-офф, нужно играть с позиции силы, с которой будут считаться.

— «Динамо» Минск вполне может сыграть с вами уже в первом раунде плей-офф. Следите за турнирной ситуацией на Западе?
— Очевидно, впереди ещё много игр, всё может измениться. Впереди ещё пять игр. Наша команда не обращает на это особого внимания, мы сражаемся с каждым соперником, как будто плей-офф уже начался. Думаем о тех, с кем играем сейчас. Просто пытаемся довести нашу игру до максимально возможного уровня, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Материалы по теме
Видео
Московское «Динамо» одолело минское «Динамо» в матче с 10 шайбами
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android