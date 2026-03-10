Канадский форвард «Динамо»: сражаемся с каждым соперником, как будто плей-офф уже начался

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра оценил победный матч с минскими одноклубниками (6:4).

— Первый период неудачно сложился для нашей команды. Мы постарались по-настоящему закрыть первое звено соперника. То, что они забросили три шайбы, на самом деле не соответствовало нашему плану. К чести ребят, мы всё преодолели. Калиниченко забил важный гол, там хорошо сыграл Уил, и мы вернулись в игру. Этот матч был сродни плей-офф. Чувствовали себя как в плей-офф, счастливы, что смогли победить.

— Вы знали про опасность первого звена, но пропустили очень быстро…

— Да, быстро в первом периоде, порой бывают такие дни. Надо отдать должное Риме [Егору Римашевскому], который отлично справился с атакой у ворот, забил два отличных гола, он очень важен для нас. Приятно видеть такую игру Егора.

— Ранее «Динамо» под руководством Вячеслава Козлова всегда уступало, если пропускало первым. Приятно прервать эту печальную традицию?

— Рано или поздно это должно было случиться. Сейчас мы не сдались. Мы не хотим откатываться назад, особенно с такой командой. Наступает время плей-офф, нужно играть с позиции силы, с которой будут считаться.

— «Динамо» Минск вполне может сыграть с вами уже в первом раунде плей-офф. Следите за турнирной ситуацией на Западе?

— Очевидно, впереди ещё много игр, всё может измениться. Впереди ещё пять игр. Наша команда не обращает на это особого внимания, мы сражаемся с каждым соперником, как будто плей-офф уже начался. Думаем о тех, с кем играем сейчас. Просто пытаемся довести нашу игру до максимально возможного уровня, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.