Сикьюра: понятия не имел, сколько ещё времени. Приехал на скамейку и посмеялся от души

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра рассказал о своей шайбе в ворота минских одноклубников (6:4) за секунду до конца матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 4
Динамо Мн
Минск
0:1 Лайл (Улле, Энас) – 02:18 (5x5)     1:1 Гусев – 26:56 (5x5)     1:2 Пинчук (Лимож, Улле) – 27:36 (5x5)     2:2 Калиниченко (Уил, Гусев) – 29:08 (5x5)     3:2 Римашевский (Адамчук, Пыленков) – 31:21 (5x5)     3:3 Галиев (Лимож, Хэмилтон) – 37:25 (5x5)     4:3 Римашевский (Сикьюра, Пыленков) – 40:50 (5x4)     5:3 Сикьюра (Пыленков, Шараканов) – 50:41 (5x5)     5:4 Энас – 57:44 (6x5)     6:4 Сикьюра (Ожиганов, Подъяпольский) – 59:59 (en)    

— Вторую свою шайбу вы забросили менее чем за секунду до конца встречи. Сразу поняли, что успели?
— Да, понятия не имел, честно говоря, просто не знал, сколько времени осталось на табло. Вернувшись на скамейку запасных, я наконец-то увидел это и от души посмеялся, но приятно получить награду в конце всего этого.

— Вы забили в равных составах. Но очень много моментов было и в большинстве. Почему не удалось лучше сыграть в этом компоненте?
— В последнее время нам в целом хорошо удавалось действовать в большинстве. Игра в большинстве может привести к одному, двум, трём голам даже в тех встречах, когда вроде бы не заслуживаешь победы. За год мы проделали хорошую работу. Как я уже сказал, для нас важно быть по-настоящему уверенными в себе. Истинное мастерство проявляется часто в большинстве, стараемся не форсировать и играть умно, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

