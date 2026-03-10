Сикьюра: понятия не имел, сколько ещё времени. Приехал на скамейку и посмеялся от души

Нападающий московского «Динамо» Дилан Сикьюра рассказал о своей шайбе в ворота минских одноклубников (6:4) за секунду до конца матча.
— Вторую свою шайбу вы забросили менее чем за секунду до конца встречи. Сразу поняли, что успели?
— Да, понятия не имел, честно говоря, просто не знал, сколько времени осталось на табло. Вернувшись на скамейку запасных, я наконец-то увидел это и от души посмеялся, но приятно получить награду в конце всего этого.
— Вы забили в равных составах. Но очень много моментов было и в большинстве. Почему не удалось лучше сыграть в этом компоненте?
— В последнее время нам в целом хорошо удавалось действовать в большинстве. Игра в большинстве может привести к одному, двум, трём голам даже в тех встречах, когда вроде бы не заслуживаешь победы. За год мы проделали хорошую работу. Как я уже сказал, для нас важно быть по-настоящему уверенными в себе. Истинное мастерство проявляется часто в большинстве, стараемся не форсировать и играть умно, — сказал Сикьюра в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
