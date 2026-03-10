Шестёркин — шестой вратарь в истории «Рейнджерс» с 20+ победами в пяти и более сезонах НХЛ

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» отразил 32 броска из 34 и записал на свой счёт 20-ю победу в сезоне.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин стал шестым вратарём, который проводит как минимум пять сезонов с 20 и более победами за «Рейнджерс». Ранее это делали Хенрик Лундквист (13), Майк Рихтер (10), Эдди Джакомин (8), Гамп Уорсли (7) и Джон Ванбисбрук (5).

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду арены «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.