Шестёркин — шестой вратарь в истории «Рейнджерс» с 20+ победами в пяти и более сезонах НХЛ
Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» отразил 32 броска из 34 и записал на свой счёт 20-ю победу в сезоне.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин стал шестым вратарём, который проводит как минимум пять сезонов с 20 и более победами за «Рейнджерс». Ранее это делали Хенрик Лундквист (13), Майк Рихтер (10), Эдди Джакомин (8), Гамп Уорсли (7) и Джон Ванбисбрук (5).
В ночь с 9 на 10 марта мск на льду арены «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лаба (Робертсон, Картье) – 01:04 0:2 Зибанеджад (Лафреньер, Гавриков) – 13:07 0:3 Лафреньер (Зибанеджад, Трочек) – 19:23 (pp) 1:3 Мичков (Драйсдейл, Зеграс) – 23:54 (pp) 1:4 Перро (Трочек, Фокс) – 26:40 (pp) 1:5 Зибанеджад (Перро, Трочек) – 38:40 (pp) 1:6 Картье (Гавриков, Лаба) – 39:00 2:6 Кутюрье (Гребёнкин, Гленденинг) – 55:28
