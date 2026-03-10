Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин — шестой вратарь в истории «Рейнджерс» с 20+ победами в пяти и более сезонах НХЛ

Шестёркин — шестой вратарь в истории «Рейнджерс» с 20+ победами в пяти и более сезонах НХЛ
Комментарии

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин во встрече регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз» отразил 32 броска из 34 и записал на свой счёт 20-ю победу в сезоне.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Шестёркин стал шестым вратарём, который проводит как минимум пять сезонов с 20 и более победами за «Рейнджерс». Ранее это делали Хенрик Лундквист (13), Майк Рихтер (10), Эдди Джакомин (8), Гамп Уорсли (7) и Джон Ванбисбрук (5).

В ночь с 9 на 10 марта мск на льду арены «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центр» в американской Филадельфии завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Филадельфия Флайерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Гости выиграли встречу со счётом 6:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
10 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 Лаба (Робертсон, Картье) – 01:04     0:2 Зибанеджад (Лафреньер, Гавриков) – 13:07     0:3 Лафреньер (Зибанеджад, Трочек) – 19:23 (pp)     1:3 Мичков (Драйсдейл, Зеграс) – 23:54 (pp)     1:4 Перро (Трочек, Фокс) – 26:40 (pp)     1:5 Зибанеджад (Перро, Трочек) – 38:40 (pp)     1:6 Картье (Гавриков, Лаба) – 39:00     2:6 Кутюрье (Гребёнкин, Гленденинг) – 55:28    
Материалы по теме
Видео
Гол Мичкова не спас «Филадельфию» от проигрыша «Рейнджерс». У Шестёркина — 32 сейва
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android