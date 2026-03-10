Скидки
Умер экс-тренер по физподготовке молодёжных сборных России и клубов КХЛ Валерий Балабанов

Бывший тренер по физической подготовке молодёжных сборных России и ряда клубов Континентальной хоккейной лиги Валерий Балабанов умер в возрасте 68 лет. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинской «Лады». Причины смерти не уточняются.

«8 марта из жизни ушёл Валерий Балабанов. Ему было 68 лет. Валерий Львович являлся тренером по физической подготовке «Лады» на протяжении двух сезонов — с 2023 по 2025 год. Также он работал с молодёжными сборными России, в системе ЦСКА, ХК «Сочи» и «Нефтехимике». Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким Валерия Львовича», — сказано в сообщении пресс-службы «Лады».

