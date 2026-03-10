Защитник «Нефтехимика»: у нас ведутся разговоры, с кем будет проще или тяжелее в плей-офф

Защитник «Нефтехимика» Никита Хлыстов ответил на вопрос о возможном сопернике в розыгрыше Кубка Гагарина.

— Есть ли для вас разница, с какого места выходить в плей-офф и с кем играть там?

— Конечно, в кулуарах у нас ведутся разговоры, с кем будет попроще или потяжелее. Но все понимают, что главное — попасть туда. Это основная цель. А там уже надо биться за победу — неважно с кем, системная команда на нас попадёт или играющая. Так что мы ни на кого не нацеливаемся и не делаем выбор, с кем играть. Только в шуточной позитивной форме обсуждаем внутри команды, с кем лучше играть в первом раунде. Но не более того.

Все понимают, что просто не будет ни с кем. Тем более сейчас, когда у нас была недавно серия поражений. В таких ситуациях на землю опускаешься и понимаешь, что надо попасть в плей-офф и уже от этого отталкиваться, — приводят слова Хлыстова «Известия».