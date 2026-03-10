Сушинский: «Тампе» повезло, что у них есть Кучеров, любая франшиза хотела бы такого игрока

Чемпион мира Максим Сушинский высказался о высокой результативности и новых рекордах у российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова.

«Кучеров продолжает покорять новые вершины. Никто не сомневается в его способностях продолжать (смеётся). Его влияние велико не только на франшизу «Тампы». Им повезло, что у них есть такой игрок. Думаю, любая франшиза хотела бы, чтобы в команде был такой хоккеист», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 69 результативных передач.