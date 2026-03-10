Скидки
Валерий Каменский: Кучеров является лидером не только в «Тампе», но и во всей НХЛ

Комментарии

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский прокомментировал успешную игру российского форварда «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова в Национальной хоккейной лиге.

«Никита Кучеров уже долгое время в «Тампе» ставит разные рекорды. Этим он показывает свой класс, мастерство и подтверждает, что является лидером не только в «Тампе», но и во всей НХЛ. Хочется поздравить его и пожелать дальнейших рекордов. Пусть радует своих болельщиков и играет как можно дольше», — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 69 результативных передач.

Эксклюзив
Сушинский: «Тампе» повезло, что у них есть Кучеров, любая франшиза хотела бы такого игрока
