Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Гордыня и вседозволенность». Юрий Карандин — о проблеме судейства в КХЛ

«Гордыня и вседозволенность». Юрий Карандин — о проблеме судейства в КХЛ
Комментарии

Бывший арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин высказался о проблемах в судейском корпусе КХЛ.

— Очень часто мы наблюдаем, скажу так, неадекватное судейство. Его суть в том, что можно драться на рукопожатиях, проводить сомнительные приёмы у борта, наносить травмы. Нельзя делать только одно – взаимодействовать с арбитрами, ставить под сомнение их работу.

Дисквалификация защитника «Динамо» Сергеева – первый пример. Лайнсмен допустил школьную ошибку, не сумев сразу откатиться из круга вбрасывания, попал под движение Сергеева – сразу же получите удаление до конца игры и три матча дисквалификации. Лидер «Металлурга» Ткачёв после финальной сирены коснулся шайбы – тут же выписывается денежный штраф якобы за бросок в сторону арбитра. Тренер того же «Металлурга» Разин посетовал на судейство – в следующем же матче его команду показательно обложили удалениями.

Список вот таких судейских нелепостей можно продолжать долго. Тот же «Металлург» — самая игровая команда чемпионата, но обратите внимание, как её судят — удаления идут одно за другим!

— В чём причина такого судейства?
— В гордыне и вседозволенности. Посмотрите любую «Судейскую» — там всё видно, главный арбитр, кажется, улетел в космос. А власти КХЛ, похоже, закрывают глаза на эту вседозволенность. При этом придумываются всё новые и новые правила, большая часть которых – абсолютно искусственные.

Можно посмотреть на эту ситуацию с юмором, посмеяться. Вот только её главная жертва – сам хоккей. Из-за такого арбитража его уровень снижается – и мы это почувствуем, когда вернёмся на мировую арену, — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Материалы по теме
«Если вы обиделись, извините, мы больше так не будем». Разин извинился перед судьями КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android