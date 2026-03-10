«Гордыня и вседозволенность». Юрий Карандин — о проблеме судейства в КХЛ

Бывший арбитр, участник Зала славы отечественного хоккея Юрий Карандин высказался о проблемах в судейском корпусе КХЛ.

— Очень часто мы наблюдаем, скажу так, неадекватное судейство. Его суть в том, что можно драться на рукопожатиях, проводить сомнительные приёмы у борта, наносить травмы. Нельзя делать только одно – взаимодействовать с арбитрами, ставить под сомнение их работу.

Дисквалификация защитника «Динамо» Сергеева – первый пример. Лайнсмен допустил школьную ошибку, не сумев сразу откатиться из круга вбрасывания, попал под движение Сергеева – сразу же получите удаление до конца игры и три матча дисквалификации. Лидер «Металлурга» Ткачёв после финальной сирены коснулся шайбы – тут же выписывается денежный штраф якобы за бросок в сторону арбитра. Тренер того же «Металлурга» Разин посетовал на судейство – в следующем же матче его команду показательно обложили удалениями.

Список вот таких судейских нелепостей можно продолжать долго. Тот же «Металлург» — самая игровая команда чемпионата, но обратите внимание, как её судят — удаления идут одно за другим!

— В чём причина такого судейства?

— В гордыне и вседозволенности. Посмотрите любую «Судейскую» — там всё видно, главный арбитр, кажется, улетел в космос. А власти КХЛ, похоже, закрывают глаза на эту вседозволенность. При этом придумываются всё новые и новые правила, большая часть которых – абсолютно искусственные.

Можно посмотреть на эту ситуацию с юмором, посмеяться. Вот только её главная жертва – сам хоккей. Из-за такого арбитража его уровень снижается – и мы это почувствуем, когда вернёмся на мировую арену, — цитирует Карандина Russia-Hockey.