«Кажется, будто он восстанавливается от травмы». Уилсон об уходе Карлсона из «Вашингтона»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал уход защитника Джона Карлсона в «Анахайм Дакс» в результате обмена.

«Ещё прошло мало времени. Это был действительно тяжёлый день. Я никогда не думал, что доживу до того дня, когда на нём не будет майки и кепки нашей команды.

Недавно у него была травма. Прямо сейчас мне кажется, что его нет в автобусе, потому что он всё ещё восстанавливается от травмы, работает дома… Слишком мало времени прошло, чтобы осознать. Со временем это пройдёт. Он в новой команде, и это тяжело», — заявил Уилсон в подкасте Hockey Lifers.

Карлсон провёл всю свою 17-летнюю карьеру в «Кэпиталз» и является лучшим защитником в истории франшизы по количеству сыгранных матчей (1143), голов (166), передач (605) и очков (771). Вместе с «Вашингтон Кэпиталз» Карлсон стал обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

