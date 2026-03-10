Голкипер Сергей Иванов оценил игру СКА накануне старта Кубка Гагарина

Вратарь СКА Сергей Иванов оценил игру армейского клуба перед стартом плей-офф КХЛ, который начнётся 23 марта.

– Как оцените ситуацию для СКА в регулярном сезоне?

– В принципе, в регулярке не так много игр осталось – на носу плей-офф. Значит, нужно подкрутить все детали, чтобы в играх на вылет показывать свой уровень. Тем более что по ходу сезона после неудачной серии мы смогли переломить ситуацию. Надо зацепиться за это и радовать болельщиков дальше, — приводит слова Иванова сайт СКА.

Армейский клуб располагается на шестом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 75 очков после 63 проведённых встреч.