Роман Ротенберг оценил возможность его назначения на пост главного тренера сборной

Главный тренер команды «Россия 25», вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг оценил возможность его назначения на пост наставника команды при возвращении к международным соревнованиям.

— Готовы ли вы возглавить в случае допуска до международных соревнований сборную России, состоящую из российских звёзд НХЛ?
— Пока это риторический вопрос. Всё нужно взвешивать и трезво оценивать. Вопрос о назначении главного тренера будет решать тренерский совет ФХР.

Федерация хоккея России постоянно работает над возвращением нашей сборной на международные соревнования. Подготовка к Олимпиаде-2030 уже началась, и рассчитываем, что «Красная машина» будет там представлена, — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

