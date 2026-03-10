Владимир Крикунов назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина — 2026

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов высказался о главных фаворитах предстоящего Кубка Гагарина.

«Металлург» выглядит наиболее убедительным претендентом на выход в финал Кубка Гагарина. Со вторым финалистом ситуация менее однозначна: среди кандидатов — «Локомотив» и «Авангард». Мы понимаем, что это хоккей и ни одной команде место в финале не гарантировано. Но как по мне, это явные фавориты на победу в Кубке Гагарина на данный момент», — приводит слова Крикунова LiveResult.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 93 очками после 64 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 99 очков после 63 игр. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.