Капитан «Северстали»: было бы интересно сыграть против Овечкина и Малкина

Нападающий сборной Словакии и капитан «Северстали» Адам Лишка выразил желание сыграть против форвардов Александра Овечкина и Евгения Малкина на международном уровне.

— Если бы сборную России допустили на Олимпиаду-2026, то на групповом этапе россияне сыграли бы с командами США, Словакии и Латвии. С кем из российских хоккеистов вам больше всего хотелось бы пересечься на льду?
— Думаю, что у России очень много качественных игроков, которые выступают в НХЛ. Мне было бы очень интересно сыграть против Овечкина, Малкина. Против Капризова, кстати, я успел поиграть ещё в КХЛ, когда он играл в ЦСКА. Поэтому больше всего мне было бы интересно увидеть напротив себя Овечкина и Малкина.

— НХЛ задумалась пригласить сборную Словакии на Кубок мира – 2028, если к тому времени на международные соревновании не вернётся Россия. Вы бы хотели сыграть на этом турнире?
— Если это будет актуально, то хотел бы. Честно говоря, я никогда не мечтал об участии в Кубке мира, потому что в детстве смотрел только Олимпиаду. Всегда приятно играть против сильнейших хоккеистов. Если нас позовут на Кубок мира, то буду очень рад вновь помериться силами со всеми топами, — цитирует Лишку «Советский спорт».

