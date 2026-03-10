Кучеров вошёл в четвёрку претендентов на «Харт Трофи» по версии ESPN

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в четвёрку претендентов на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку команды в регулярке. — Прим. «Чемпионата») по версии ESPN. Сайт провёл опрос среди представителей ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Главным претендентом на «Харт» стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Он получил 47% первых мест в опросе. Вторым стал Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс», третье место разделили Никита Кучеров и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 69 результативных передач.