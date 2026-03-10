Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кучеров вошёл в четвёрку претендентов на «Харт Трофи» по версии ESPN

Кучеров вошёл в четвёрку претендентов на «Харт Трофи» по версии ESPN
Комментарии

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров вошёл в четвёрку претендентов на «Харт Трофи» (приз самому ценному игроку команды в регулярке. — Прим. «Чемпионата») по версии ESPN. Сайт провёл опрос среди представителей ассоциации профессиональных хоккейных журналистов.

Главным претендентом на «Харт» стал форвард «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон. Он получил 47% первых мест в опросе. Вторым стал Маклин Селебрини из «Сан-Хосе Шаркс», третье место разделили Никита Кучеров и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз».

В нынешнем сезоне Кучеров принял участие в 58 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 34 гола и 69 результативных передач.

Материалы по теме
Эксклюзив
Сушинский: «Тампе» повезло, что у них есть Кучеров, любая франшиза хотела бы такого игрока
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android