Фетисов выразил надежду, что Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030 в 44 года

Двукратный олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов выразил надежду, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сможет выступить на Олимпиаде-2030.

«Саше будет уже 44 года – непростой возраст. Хочется пожелать ему, чтобы он сумел быть в хорошей спортивной форме в этом возрасте, и будем надеяться [увидеть его на Олимпиаде-2030]. Всё будет зависеть от него: насколько он готов, насколько у него есть желание. Здоровье — серьёзный фактор, и он неслучайно об этом говорит. Он один из величайших хоккеистов. Мог иметь шанс выиграть Олимпиаду, как его мама, но политики не дали ему эту возможность. Тут можно только сожалеть и возмущаться. Меня это удручает больше всего», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

«Мне 40 лет и тяжело тягаться с молодыми». Овечкин сообщил о возможном завершении карьеры
