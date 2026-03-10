Скидки
Амур – Барыс, результат матча 10 марта 2026 года, счёт 0:3, КХЛ 2025/2026

«Барыс» в гостях одержал сухую победу над «Амуром», Веккионе оформил дубль
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Кайыржан, Савицкий) – 21:43 (5x4)     0:2 Веккионе (Уолш, Томпсон) – 39:28 (5x4)     0:3 Веккионе (Масси, Морелли) – 58:51 (en)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В начале второго периода Алихан Омирбеков открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Майк Веккионе удвоил преимущество гостей в матче. В конце игры Веккионе установил окончательный счёт.

Вратарь «Барыса» Никита Бояркин впервые в сезоне сыграл «на ноль». Отметим, что сезонная серия команд завершилась вничью – 3-3.

В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 13 марта встретится со «Спартаком» в Москве. «Барыс» отправится в гости к «Адмиралу» 12 марта.

