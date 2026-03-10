«Барыс» в гостях одержал сухую победу над «Амуром», Веккионе оформил дубль

В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
В начале второго периода Алихан Омирбеков открыл счёт во встрече. На последней минуте второго периода Майк Веккионе удвоил преимущество гостей в матче. В конце игры Веккионе установил окончательный счёт.
Вратарь «Барыса» Никита Бояркин впервые в сезоне сыграл «на ноль». Отметим, что сезонная серия команд завершилась вничью – 3-3.
В следующей игре Континентальной хоккейной лиги «Амур» 13 марта встретится со «Спартаком» в Москве. «Барыс» отправится в гости к «Адмиралу» 12 марта.
