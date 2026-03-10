«Трактор» обеспечил участие в розыгрыше Кубка Гагарина — 2026
После домашнего поражения хабаровского «Амура» от «Барыса» участие в Кубке Гагарина — 2026 обеспечил себе «Трактор».
Челябинский клуб на данный момент набрал 66 очков после 63 проведённых матчей. «Трактор» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. Уральскому клубу осталось сыграть в нынешней регулярке пять матчей.
На Востоке осталось два места на участие в Кубке Гагарина, на которые претендуют «Нефтехимик», «Сибирь» и «Амур».
В Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Амуром» и астанинским «Барысом». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:0.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 12:15 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
0 : 3
Барыс
Астана
0:1 Омирбеков (Кайыржан, Савицкий) – 21:43 (5x4) 0:2 Веккионе (Уолш, Томпсон) – 39:28 (5x4) 0:3 Веккионе (Масси, Морелли) – 58:51 (en)
Комментарии
