«У ЦСКА игры нет, но результат хороший». Кожевников — о фаворитах Кубка Гагарина

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался о главных фаворитах на победу в Кубке Гагарина 2026 года.

«Металлург» и «Локомотив» — основные фавориты на победу в Кубке Гагарина, самую цельную игру показывают. У ЦСКА игры нет, но результат хороший, «Северсталь» неплохо выглядит. «Динамо» не выдержит с полутора звеньями нагрузку плей‑офф, даже если серия из четырёх матчей будет, «Трактор» тоже в этом сезоне вряд ли сможет побороться, учитывая проблемы с вратарской линией», — приводит слова Кожевникова «Матч ТВ».

Розыгрыш Кубка Гагарина 2026 года пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.

