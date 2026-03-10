В текущем сезоне КХЛ осталось определить двух участников плей-офф

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги осталось определить двух участников плей-офф. На Востоке на эти места претендуют «Нефтехимик», «Сибирь» и «Амур». У каждой из команд осталось по четыре матча в регулярке.

На счету «Нефтехимика», занимающего седьмое место, 65 очков, у «Сибири» — 62 очка, у «Амура» — 57.

Ранее в плей-офф от Западной конференции вышли ярославский «Локомотив», минское «Динамо», череповецкая «Северсталь», нижегородское «Торпедо», ЦСКА, московское «Динамо», санкт-петербургский СКА и московский «Спартак».

В Восточной конференции участие в Кубке Гагарина себе обеспечили магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев» и челябинский «Трактор».

Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.