Роман Ротенберг отреагировал на мнение, что он подавлял тренеров в СКА

Вице-президент Федерации хоккея России, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг отреагировал на мнение о том, что он подавлял тренеров во время работы в СКА.

«Не соглашусь с бытующим мнением о том, что я подавлял тренеров и мешал им работать. Вспомним и олимпийское золото, которое выиграла сборная России в Пхёнчхане, и успехи СКА в те годы, когда был только менеджером. Для победы команды важны все — и менеджеры, и тренеры, и даже точильщики коньков. Коллектив должен быть единым», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Ранее Ротенберг оценил возможность его назначения на пост наставника команды при возвращении к международным соревнованиям.

