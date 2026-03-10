Босс НХЛ отреагировал на слова Овечкина о возможном завершении карьеры

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на слова форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о возможном завершении карьеры.

— Овечкин сегодня дал комментарий о возможном завершении карьеры, но до конца не прояснил свои планы на следующий сезон. Но хотели бы вы увидеть его в составе хотя бы ещё один сезон, учитывая его нынешний уровень игры? Было бы это хорошо для НХЛ и хоккея в целом?

— Мы хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард набрал 50 очков (24 шайбы и 26 передач) в 65 матчах.