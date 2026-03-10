Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Босс НХЛ отреагировал на слова Овечкина о возможном завершении карьеры

Босс НХЛ отреагировал на слова Овечкина о возможном завершении карьеры
Комментарии

Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли отреагировал на слова форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина о возможном завершении карьеры.

— Овечкин сегодня дал комментарий о возможном завершении карьеры, но до конца не прояснил свои планы на следующий сезон. Но хотели бы вы увидеть его в составе хотя бы ещё один сезон, учитывая его нынешний уровень игры? Было бы это хорошо для НХЛ и хоккея в целом?
— Мы хотим, чтобы Алекс играл в НХЛ столько, сколько он сам захочет, — сказал Дэйли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард набрал 50 очков (24 шайбы и 26 передач) в 65 матчах.

Материалы по теме
Бесславный конец для величайшего голеадора. «Вашингтон» Овечкина провалил дедлайн
Бесславный конец для величайшего голеадора. «Вашингтон» Овечкина провалил дедлайн
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android