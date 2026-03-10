ВХЛ пожизненно отстранила арбитра за видео с употреблением алкоголя после матча

Дисциплинарный комитет ФХР вынес решение по эпизоду с участием судей, произошедшему после матча между командами «Норильск» и «Омские Крылья», состоявшегося 21 февраля 2026 года.

По итогам рассмотрения ДК ФХР постановил:

1. Мирославу Скугареву запрещено заниматься любой деятельностью в хоккее пожизненно;

2. Ивану Шмакову и Ильнуру Хажиеву запрещено заниматься судейством в хоккее сроком на три года.

Ранее в социальных сетях распространилось видео, на котором Скугарев в состоянии алкогольного опьянения демонстрирует действия, носящие явно неэтичный характер. При этом на видео присутствуют коллеги Скугарева, находящиеся в ещё более сильной степени опьянения.