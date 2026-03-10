«Я не был в доле». Капитан «Металлурга» Яковлев — о своём автоголе в матче с «Ладой»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал свой автогол в матче с «Ладой» на отложенном штрафе. Яковлев, находясь под прессингом игрока «Лады» в своей зоне, решил с разворота отдать передачу партнёру, однако шайба угодила точно в пустые ворота, которые уже покинул голкипер.

— Сразу говорю: я не был в доле, в теме, на меня не надо вешать ярлыки (смеётся).

— Свою долю хейта поймал?

— Да, кстати, не так.

— Чему учит тебя такая ситуация?

— У нас менталитет у народа такой, что видит только плохое и говорит об этом. Мы эту игру выиграли, я отдал хороший пас на победный гол, никто не пишет: «Ты так классно отдал, классно сыграл». Все пишут [про автогол], — сказал Яковлев в программе ПНХ шоу.