«Я не был в доле». Капитан «Металлурга» Яковлев — о своём автоголе в матче с «Ладой»

Защитник «Металлурга» Егор Яковлев прокомментировал свой автогол в матче с «Ладой» на отложенном штрафе. Яковлев, находясь под прессингом игрока «Лады» в своей зоне, решил с разворота отдать передачу партнёру, однако шайба угодила точно в пустые ворота, которые уже покинул голкипер.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 февраля 2026, вторник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 3
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Петунин (Минулин, Хабаров) – 08:05 (5x5)     1:1 Савчук – 23:19 (en)     2:1 Алтыбармакян (Тянулин, Савчук) – 26:57 (5x5)     2:2 Михайлис (Канцеров, Силантьев) – 37:57 (5x5)     2:3 Михайлис (Яковлев, Петунин) – 44:58 (5x5)    

— Сразу говорю: я не был в доле, в теме, на меня не надо вешать ярлыки (смеётся).

— Свою долю хейта поймал?
— Да, кстати, не так.

— Чему учит тебя такая ситуация?
— У нас менталитет у народа такой, что видит только плохое и говорит об этом. Мы эту игру выиграли, я отдал хороший пас на победный гол, никто не пишет: «Ты так классно отдал, классно сыграл». Все пишут [про автогол], — сказал Яковлев в программе ПНХ шоу.

«Металлург» забил гол в свои ворота на отложенном штрафе в матче с «Ладой»
