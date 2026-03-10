Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Панин и Ткачёв рассказали о конфликте в раздевалке во время выступления за «Салават Юлаев»

Панин и Ткачёв рассказали о конфликте в раздевалке во время выступления за «Салават Юлаев»
Комментарии

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказали о конфликте между собой в раздевалке во время выступления за уфимский клуб в 2018 году.

«Тогда я был молодым, у нас тройка была — Умарк, Кемппайнен, Хартикайнен, Ларсен. Всё пошло из-за большинства. Пацаны играли минут 30-40, мы выходили «доедать» 20-30 секунд. Получилась ситуация, что мы за эти секунды в зону не вошли. Я приехал злым на скамейку, недовольным, ударил клюшкой. Какая-то такая ситуация была.

Не помню, что Лёха Семёнов сказал, я ему ответил, что-то вроде: «Выйди, сам покажи». Не знаю, как он меня это колотушкой туда не вбил. После смен приезжаешь всегда на эмоциях, поэтому Лёхе и ответил. А потом понял, что сказал не очень. После игры извинился перед ним», — сказал Ткачёв в программе «ПНХ шоу».

«Это была концовка третьего периода. Помнишь, ты Лёхе сказал, я говорю: «Молодой, ты что, обалдел? (в оригинале используется другое слово)»… И ты мне, что-то вроде: «Рот закрой сам». Я сел, рот закрыл, думаю, ну всё, ****** тебе. Закончится игра, зайдём в раздевалку, я спрошу. Мы ещё и проиграли, это наложилось, планка сорвана. Мы обнялись, нас сверху прижали. Мы с Володей потом целовались, обнимались — и всё. Нормальное дело», — сказал Панин в программе «ПНХ шоу».

Материалы по теме
«Когда только узнал, было тяжело». Ткачёв — о расторжении контракта с «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android