Панин и Ткачёв рассказали о конфликте в раздевалке во время выступления за «Салават Юлаев»

Нападающий «Металлурга» Владимир Ткачёв и защитник «Салавата Юлаева» Григорий Панин рассказали о конфликте между собой в раздевалке во время выступления за уфимский клуб в 2018 году.

«Тогда я был молодым, у нас тройка была — Умарк, Кемппайнен, Хартикайнен, Ларсен. Всё пошло из-за большинства. Пацаны играли минут 30-40, мы выходили «доедать» 20-30 секунд. Получилась ситуация, что мы за эти секунды в зону не вошли. Я приехал злым на скамейку, недовольным, ударил клюшкой. Какая-то такая ситуация была.

Не помню, что Лёха Семёнов сказал, я ему ответил, что-то вроде: «Выйди, сам покажи». Не знаю, как он меня это колотушкой туда не вбил. После смен приезжаешь всегда на эмоциях, поэтому Лёхе и ответил. А потом понял, что сказал не очень. После игры извинился перед ним», — сказал Ткачёв в программе «ПНХ шоу».

«Это была концовка третьего периода. Помнишь, ты Лёхе сказал, я говорю: «Молодой, ты что, обалдел? (в оригинале используется другое слово)»… И ты мне, что-то вроде: «Рот закрой сам». Я сел, рот закрыл, думаю, ну всё, ****** тебе. Закончится игра, зайдём в раздевалку, я спрошу. Мы ещё и проиграли, это наложилось, планка сорвана. Мы обнялись, нас сверху прижали. Мы с Володей потом целовались, обнимались — и всё. Нормальное дело», — сказал Панин в программе «ПНХ шоу».