«Клевета оценивается уголовным кодексом России». Агент Пилко — о ситуации с Рендуличем

Комментарии

Хоккейный агент Алёша Пилко, представляющий интересы нападающего «Шанхайских Драконов» Борны Рендулича, прокомментировал информацию о хорватском форварде. Ранее в СМИ сообщалось, что Рендулич не полетел на выезд с командой из-за того, что пьяным сел в самолёт.

«В КХЛ существует регламент, который предусматривает наказания за подобные вещи. Если у людей, которые пишут про пьянство, нет доказательств, то это наказывается клевета, которая оценивается судом и уголовным кодексом России. Мы рассмотрим возможность обращения к юристам по данному вопросу.

Нет никаких официальных причин и медицинских справок, что Борна находился в состоянии алкогольного опьянения. То, что он сделал себе билет в бизнес-класс — это его личное дело. Значит, человек имеет возможность это сделать и так захотел. Рендулич проводит отличный сезон, является лучшим бомбардиром команды. Он доказывает всё своей игрой, а не распусканием слухов и клеветой», – сказал Пилко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

