Роман Ротенберг рассказал об общении с Александром Овечкиным

Первый вице-президент ФХР, член совета директоров московского «Динамо» Роман Ротенберг рассказал, что общается с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«С Сашей общаемся достаточно часто. Даже обсуждали с ним многие тренировочные упражнения, которые предлагал юным динамовским хоккеистам на мастер-классе в Санкт-Петербурге. Не буду посвящать во все подробности наших бесед. Хочу пожелать Саше всяческих успехов. Надеюсь, он побьёт все бомбардирские рекорды НХЛ», — приводит слова Ротенберга «РИА Новости Спорт».

Текущий сезон — последний для 40-летнего капитана «Вашингтона» по действующему контракту. На счету Овечкина 998 шайб в лиге с учётом плей-офф. У лидера Уэйна Гретцки 1016 голов с учётом плей-офф.