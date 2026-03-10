Скидки
«Он немец, более закрытый». Задоров — о работе с главным тренером «Бостона» Марко Штурмом

Комментарии

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров рассказал о работе с немецким тренером Марко Штурмом.

Марко Штурм – один из немногих европейских тренеров в истории НХЛ. Его подход отличается от североамериканских специалистов?
– В хоккейном плане я бы не сказал, что подход сильно отличается от американских тренеров. А вот в человеческом – да. Он немец, более закрытый. Это чувствуется. Американцы обычно более открытые. Могут три раза похвалить, а потом добавить одну претензию – и ты понимаешь, что главный акцент всё равно на этой претензии. Похвала – способ сгладить углы. Марко более прямолинейный, у него европейский менталитет. Он даже чуть жёстче, чем другие тренеры.

Если говорить про хоккей, он пришёл из системы «Лос-Анджелеса», где большое внимание уделяется игре в обороне. Он принёс это к нам. И, как ни странно, это помогает и в атаке. Если посмотреть на статистику – мы в топ-10 лучших по заброшенным шайбам. Когда мы хорошо играем в обороне, можем обыграть любую команду в лиге в любой момент, – приводит слова Задорова Sports.ru.

