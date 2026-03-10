Скидки
«Он собирает, и ребята едут с удовольствием». Рыбин — о Ротенберге во главе сборной России

Тренер по развитию «Сочи» Максим Рыбин порассуждал, заслуживает ли Роман Ротенберг возглавить сборную России после возвращения на международные соревнования.

– Когда будет принято решение, мы узнаем фамилии. Смысла гадать нет, кто это будет. Кого порекомендуют, значит, тот и будет управлять национальной командой. Здесь очень много нюансов. Каким этот человек должен быть? Наши специалисты были бы способны работать со сборной.

– Роман Ротенберг подходит на роль главного тренера сборной?
– Он ездил, он видел, он и собирает, и ребята едут с удовольствием! С «Россией 25» мы видели, как масштабно всё это проводится. Поэтому почему нет? Я абсолютно не против. Такой вариант, конечно же, нужно рассмотреть в будущем, – цитирует Рыбина «Советский спорт».

Член совета директоров московского «Динамо» и вице-президент ФХР Ротенберг возглавляет сборную «Россия 25».

