Бывший защитник КХЛ назвал главных претендентов на победу в Кубке Гагарина

Хоккейный эксперт, бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов назвал фаворитов в борьбе за Кубок Гагарина.

– Какие команды можно назвать основными претендентами на победу в Кубке Гагарина? Кого можете выделить на данный момент?

– Отмечу «Металлург», «Локомотив», «Авангард». Они очень хорошо сейчас выглядят. Вообще многие команды сейчас показывают интересный хоккей — это и «Северсталь», «Автомобилист», минское «Динамо». Нравится «Салават Юлаев», который очень добавляет, ЦСКА тоже прибавляет.

В принципе все клубы, которые находятся в первой восьмерке, смотрятся достойно. Сейчас высокая интрига в КХЛ. А кто возьмёт Кубок Гагарина, заранее и не скажешь. В плей-офф начнётся совершенно другая игра. Нас ждёт очень интересный плей-офф, непредсказуемый. Команды в КХЛ подравнялись, тем и зрелищнее стал наш чемпионат, — цитирует Щитова «ВсеПроСпорт».