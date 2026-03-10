Кожевников: в КХЛ безобразное судейство, нет интереса смотреть эту лигу

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников назвал безобразным судейство в чемпионате КХЛ и заявил, что не следит за матчами лиги, а лишь смотрит результаты.

– Надоела мне КХЛ. Я устал от всего, отдыхаю сейчас. Смотрю сейчас только результаты матчей в интернете.

– Как отдыхаете от хоккея? Есть хобби?

– Конечно, ну а как же. Я на рыбалочку езжу в родную Пензу. Большую часть времени там сейчас провожу, отдыхаю от всего. Может быть, плей-офф посмотрю. Сейчас получаю удовольствие от пенсии. Нет интереса смотреть КХЛ. Судейство там безобразное, всё надоело. Как об стенку горох, ничего не понимают. Я давно говорил, что мы идём к деградации судейства, а изменений нет. Вот я и решил отдохнуть от КХЛ, – цитирует Кожевникова «Советский спорт».