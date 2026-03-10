Скидки
«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Крикунов — о Ротенберге в сборной

«Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». Крикунов — о Ротенберге в сборной
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов считает, что Роман Ротенберг был бы тренером национальной команды, если бы она играла на международных турнирах. Сейчас Ротенберг возглавляет команду «Россия 25».

«Думаю, Ротенберг и был бы тренером сборной России, если бы она играла на официальных соревнованиях. Другое дело, что до 2027 года нас никуда не вернут. Естественно, Роман Борисович хотел бы стать главным тренером сборной на официальных турнирах. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Так и любой тренер хочет возглавлять сборную – это высший класс специалиста», – цитирует Крикунова «Советский спорт».

Комментарии
