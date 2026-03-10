«Нефтехимик» обыграл «Трактор» в овертайме и вышел в плей-офф

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Победу одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.

На 19-й минуте голом в меньшинстве счёт открыл нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. «Нефтехимик» шесть раз оставался в большинстве в первых двух периодах и реализовал одну попытку. На 35-й минуте численное преимущество реализовал нападающий Андрей Белозёров с передачи Максима Федотова. В овертайме шайбу забросил форвард «Трактора» Егор Коршков, взятие ворот было отменено из-за положения вне игры. Через некоторое время победный гол забил Артём Сериков и принёс «Нефтехимику» победу.

Эта победа позволила «Нефтехимику» гарантировать себе выход в плей-офф.

