Нефтехимик — Трактор, результат матча 10 марта 2026, счет 2:1 ОТ, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» обыграл «Трактор» в овертайме и вышел в плей-офф
В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Победу одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 18:24 (4x5)     1:1 Белозёров (Федотов) – 34:56 (5x4)     2:1 Сериков (Николишин, Хайруллин) – 62:23 (3x3)    

На 19-й минуте голом в меньшинстве счёт открыл нападающий «Трактора» Виталий Кравцов. «Нефтехимик» шесть раз оставался в большинстве в первых двух периодах и реализовал одну попытку. На 35-й минуте численное преимущество реализовал нападающий Андрей Белозёров с передачи Максима Федотова. В овертайме шайбу забросил форвард «Трактора» Егор Коршков, взятие ворот было отменено из-за положения вне игры. Через некоторое время победный гол забил Артём Сериков и принёс «Нефтехимику» победу.

Эта победа позволила «Нефтехимику» гарантировать себе выход в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

