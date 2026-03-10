«Ак Барс» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 4:1, Хмелевски оформил дубль

В Казани на стадионе «Татнефть-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Ак Барсом» и «Спартаком». Уверенную победу одержали казанцы со счётом 4:1.

Дублем отметился нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски. Ещё по шайбе забросили Илья Карпухин и Артём Галимов. Две передачи на свой счёт записал нападающий Кирилл Семёнов. Голкипер «Ак Барса» Максим Арефьев не смог оформить «сухарь», пропустив шайбу за пять минут до конца встречи от форварда «Спартака» Никиты Холодилина.

Команды одержали по одной победе в двух играх текущего сезона. В следующем матче «Ак Барс» примет «Сочи». Красно-белые в Москве встретятся с хабаровским «Амуром».