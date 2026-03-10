Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА — Сочи, результат матча 10 марта 2026, счёт 2:1, КХЛ 2025/2026

ЦСКА обыграл «Сочи» в КХЛ благодаря голу Гурьянова на 56-й минуте
Комментарии

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и «Сочи». Победу одержали армейцы со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
2 : 1
ХК Сочи
Сочи
1:0 Абрамов (Эберт, Нестеров) – 29:56 (5x5)     1:1 Ли (Гуськов, Башкиров) – 49:02 (4x5)     2:1 Гурьянов (Коваленко, Саморуков) – 55:34 (5x5)    

На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Виталий Абрамов, которому ассистировали Ник Эберт и Никита Нестеров. «Сочи» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — гол в меньшинстве забил защитник Кэмерон Ли с передач Матвея Гуськова и Данила Башкирова. На 56-й минуте Денис Гурьянов забил победный гол с передач Николая Коваленко и Дмитрия Саморукова.

Повторный и заключительный матч сезона между командами пройдёт завтра, 11 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Календарь КХЛ
Турнирная таблица КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android