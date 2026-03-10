ЦСКА обыграл «Сочи» в КХЛ благодаря голу Гурьянова на 56-й минуте

В Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным ЦСКА и «Сочи». Победу одержали армейцы со счётом 2:1.

На 30-й минуте матча счёт открыл нападающий ЦСКА Виталий Абрамов, которому ассистировали Ник Эберт и Никита Нестеров. «Сочи» удалось сравнять счёт в середине третьего периода — гол в меньшинстве забил защитник Кэмерон Ли с передач Матвея Гуськова и Данила Башкирова. На 56-й минуте Денис Гурьянов забил победный гол с передач Николая Коваленко и Дмитрия Саморукова.

Повторный и заключительный матч сезона между командами пройдёт завтра, 11 марта.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.