Видео отменённого гола «Трактора» в овертайме матча с «Нефтехимиком»

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Победу одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.

В овертайме шайбу забросил форвард «Трактора» Егор Коршков, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за положения вне игры. Коршков чуть раньше шайбы заехал в зону «Нефтехимика». Через некоторое время победный гол забил Артём Сериков и принёс «Нефтехимику» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.