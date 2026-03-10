Скидки
Видео отменённого гола «Трактора» в овертайме матча с «Нефтехимиком»

Комментарии

В Нижнекамске на стадионе «Нефтехим-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Нефтехимиком» и челябинским «Трактором». Победу одержали хозяева со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
ОТ
Трактор
Челябинск
0:1 Кравцов – 18:24 (4x5)     1:1 Белозёров (Федотов) – 34:56 (5x4)     2:1 Сериков (Николишин, Хайруллин) – 62:23 (3x3)    

В овертайме шайбу забросил форвард «Трактора» Егор Коршков, однако после видеопросмотра взятие ворот было отменено из-за положения вне игры. Коршков чуть раньше шайбы заехал в зону «Нефтехимика». Через некоторое время победный гол забил Артём Сериков и принёс «Нефтехимику» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

