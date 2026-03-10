Скидки
Барков — о поражении в Казани: в какой-то момент игра надломилась, но мы не бросили играть

Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал поражение в гостевом матче с «Ак Барсом» (1:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5)     2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5)     3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5)     4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4)     4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)    

«Знали, что «Ак Барс» начинает мощно, готовились к этому, но нас не хватило в какой-то момент, был необязательный гол, удаление. В итоге где-то в этот момент игра надломилась, однако мы не бросили играть. Игру выравнять удалось, но с реализацией моментов не получилось.

Не стал бы конкретизировать, какие команды сильные, а какие – нет, все борются, кто-то – за лучшее место в плей-офф, кто-то наигрывается под будущие контракты. Так что все играют в полную силу, нет проходных матчей. Есть определённые причины, почему матч не удался, если бы два гола мы не пропустили и сыграли более строго, то неизвестно, как игра в итоге сложилась бы.

Конечно, настораживает, что пропускаем много, мастерство игроков играет роль. Нападающий «Ак Барса» бросил и попал в девятку, а наш игрок попал в блин», – передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 4:1, Хмелевски оформил дубль
