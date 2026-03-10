Барков — о поражении в Казани: в какой-то момент игра надломилась, но мы не бросили играть

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Александр Барков прокомментировал поражение в гостевом матче с «Ак Барсом» (1:4).

«Знали, что «Ак Барс» начинает мощно, готовились к этому, но нас не хватило в какой-то момент, был необязательный гол, удаление. В итоге где-то в этот момент игра надломилась, однако мы не бросили играть. Игру выравнять удалось, но с реализацией моментов не получилось.

Не стал бы конкретизировать, какие команды сильные, а какие – нет, все борются, кто-то – за лучшее место в плей-офф, кто-то наигрывается под будущие контракты. Так что все играют в полную силу, нет проходных матчей. Есть определённые причины, почему матч не удался, если бы два гола мы не пропустили и сыграли более строго, то неизвестно, как игра в итоге сложилась бы.

Конечно, настораживает, что пропускаем много, мастерство игроков играет роль. Нападающий «Ак Барса» бросил и попал в девятку, а наш игрок попал в блин», – передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.