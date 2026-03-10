Барков — об «Ак Барсе»: долго жил в Казани, всегда приятно сюда приезжать, игра не рядовая

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Александр Барков заявил, что ему приятно приезжать в Казань, где он раньше работал.

«Конечно, помню работу в «Ак Барсе», мне всегда приятно сюда приезжать. Я долго здесь жил и не могу сказать, что эта игра была для меня рядовой. Хотелось победить, обыграть «Ак Барс».

Мотивация Артемия Князева? Думаю, он сам ответит вам на этот вопрос, но думаю, что и для него не рядовая. Если скажет по-другому, то слукавит.

Все вносят свой вклад, и Князев, и Брэндон Биро. Касательно тех, кто не попал в состав, были разные причины, и ротация, и небольшое недомогание. Но главное – все горят желанием проявить себя.

Что касается ситуации в борьбе за высокий посев, то смотреть на турнирную таблицу — дело неблагодарное. Все команды с четвёртого по восьмое места идут в равном графике, следующие матчи покажут, кто какое место займёт», – передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.