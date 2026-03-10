Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барков — об «Ак Барсе»: долго жил в Казани, всегда приятно сюда приезжать, игра не рядовая

Барков — об «Ак Барсе»: долго жил в Казани, всегда приятно сюда приезжать, игра не рядовая
Комментарии

Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Александр Барков заявил, что ему приятно приезжать в Казань, где он раньше работал.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5)     2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5)     3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5)     4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4)     4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)    

«Конечно, помню работу в «Ак Барсе», мне всегда приятно сюда приезжать. Я долго здесь жил и не могу сказать, что эта игра была для меня рядовой. Хотелось победить, обыграть «Ак Барс».

Мотивация Артемия Князева? Думаю, он сам ответит вам на этот вопрос, но думаю, что и для него не рядовая. Если скажет по-другому, то слукавит.

Все вносят свой вклад, и Князев, и Брэндон Биро. Касательно тех, кто не попал в состав, были разные причины, и ротация, и небольшое недомогание. Но главное – все горят желанием проявить себя.

Что касается ситуации в борьбе за высокий посев, то смотреть на турнирную таблицу — дело неблагодарное. Все команды с четвёртого по восьмое места идут в равном графике, следующие матчи покажут, кто какое место займёт», – передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 4:1, Хмелевски оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android