Отец капитана «Флориды» Баркова рассказал о восстановлении хоккеиста после травмы

Отец капитана «Флориды» Баркова рассказал о восстановлении хоккеиста после травмы
Исполняющий обязанности главного тренера ХК «Спартак» Александр Барков рассказал о восстановлении после травмы своего сына — финского нападающего «Флориды Пантерз» Александра Баркова.

«Что касается состояния Саши, то всё то же самое, что писали в прессе. Он тренируется, уже катается. Ждёт плей-офф. Кто знает, как всё сложится, может и будут шансы у «Флориды» попасть в плей-офф.

До Нового года Саша уже катался, сейчас восстанавливается. После таких тяжёлых травм часто долго восстанавливаются, это нормально. Тут главное не навредить», – передаёт слова Баркова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

