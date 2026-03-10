Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хмелевски: сегодня совершенно не шли в откат, была хорошая агрессия, лезли на ворота

Хмелевски: сегодня совершенно не шли в откат, была хорошая агрессия, лезли на ворота
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о победе в матче со «Спартаком» (4:1), в котором американский форвард отметился дублем.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5)     2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5)     3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5)     4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4)     4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)    

«Хороший матч, сегодня совершенно не шли в откат, была хорошая агрессия и лезли на ворота. Солидная победа. Всегда стараемся проводить первый период с преимуществом, выходим свежими. Когда играешь дома, при своих болельщиках, то обязан либо забирать период, либо играть вничью.

Что касается моих голов, то сегодня старался побольше лезть на ворота. Степан [Фальковский] – молодчик, дважды меня нашёл передачами. Здорово. Надеюсь, что ещё такие моменты будут. Обидно только, что не удалось помочь оформить «сухарь» Арефьеву. Вернее как, мы старались и бились. Макс – молодчик, ему не нужно расстраиваться, здорово нас выручает. Нам следует стараться ещё блокировать броски», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 4:1, Хмелевски оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android