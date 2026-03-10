Хмелевски: сегодня совершенно не шли в откат, была хорошая агрессия, лезли на ворота

Нападающий «Ак Барса» Александр Хмелевски высказался о победе в матче со «Спартаком» (4:1), в котором американский форвард отметился дублем.
«Хороший матч, сегодня совершенно не шли в откат, была хорошая агрессия и лезли на ворота. Солидная победа. Всегда стараемся проводить первый период с преимуществом, выходим свежими. Когда играешь дома, при своих болельщиках, то обязан либо забирать период, либо играть вничью.
Что касается моих голов, то сегодня старался побольше лезть на ворота. Степан [Фальковский] – молодчик, дважды меня нашёл передачами. Здорово. Надеюсь, что ещё такие моменты будут. Обидно только, что не удалось помочь оформить «сухарь» Арефьеву. Вернее как, мы старались и бились. Макс – молодчик, ему не нужно расстраиваться, здорово нас выручает. Нам следует стараться ещё блокировать броски», – передаёт слова Хмелевски корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 10 марта 2026
