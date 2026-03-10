Скидки
Вратарь «Ак Барса» Арефьев высказался о временном статусе первого номера команды

Комментарии

Вратарь «Ак Барса» Максим Арефьев поделился эмоциями от статуса первого вратаря команды после травмы Тимура Билялова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5)     2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5)     3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5)     4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4)     4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)    

– Хорошо играли, доминировали весь матч, не давали сопернику делать ничего. Создавали опасные моменты, бросали больше, чем они, потому и выиграли.

– Чувствуете особенную ответственность, пока Тимур Билялов на травме?
– Всегда ответственно подхожу к своей работе и игре, невзирая на внешние обстоятельства.

– Гол «Спартака» в концовке не подпортил ваши эмоции? Немного не хватило до «сухаря».
– Победа есть победа, ничего такого, всё нормально.

– Со «Спартаком» сегодня старались играть по тому же плану, что и в Москве?
– У них появилось два новых игрока, у нас тоже один, поэтому рисунок матча немного поменялся. Мы забили больше, чем в Москве, и выиграли встречу.

– Пообщались сегодня с Артемием Князевым?
– Да, после матча поболтали, он пожелал мне всего лучшего, поддержал. Мы все очень любим Артемия. Думаю, что и он нас.

– Следите за ситуацией в турнирной таблице?
– Без разницы, с кем играть в плей-офф. Сейчас пытаемся настроить свою игру, чтобы подойти к этому отрезку в своей лучшей форме, – передаёт слова Арефьева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

«Ак Барс» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 4:1, Хмелевски оформил дубль
