Гатиятулин: никакого груза после поражений не было, сложно пройти без спадов

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Спартаком» (4:1) и заявил, что не переживал из-за нескольких поражений в последних матчах.

«Никакого груза после поражений не было. Я говорил, что мы ищем сочетания. Сложно пройти регулярный чемпионат без спадов. Нужно обращать внимание, в каком состоянии команда, от этого отталкиваться. Не скажу, что после Дальнего Востока у нас были провал или паника.

В каких-то моментах не выжимали, что создавали, были поражения по буллитам. Мы готовимся к самому важному отрезку. Важно было сохранять стабильность весь матч. Ребята сыгрываются», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.