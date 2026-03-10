Гатиятулин: никакого груза после поражений не было, сложно пройти без спадов
Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Спартаком» (4:1) и заявил, что не переживал из-за нескольких поражений в последних матчах.
Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5) 2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5) 3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5) 4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4) 4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)
«Никакого груза после поражений не было. Я говорил, что мы ищем сочетания. Сложно пройти регулярный чемпионат без спадов. Нужно обращать внимание, в каком состоянии команда, от этого отталкиваться. Не скажу, что после Дальнего Востока у нас были провал или паника.
В каких-то моментах не выжимали, что создавали, были поражения по буллитам. Мы готовимся к самому важному отрезку. Важно было сохранять стабильность весь матч. Ребята сыгрываются», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
