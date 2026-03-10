Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин: никакого груза после поражений не было, сложно пройти без спадов

Гатиятулин: никакого груза после поражений не было, сложно пройти без спадов
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе над «Спартаком» (4:1) и заявил, что не переживал из-за нескольких поражений в последних матчах.

Фонбет Чемпионат КХЛ
10 марта 2026, вторник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 1
Спартак
Москва
1:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 04:46 (5x5)     2:0 Хмелевски (Фальковский, Семёнов) – 13:29 (5x5)     3:0 Карпухин (Бровкин, Пустозёров) – 26:21 (5x5)     4:0 Галимов (Тодд, Миллер) – 44:52 (5x4)     4:1 Холодилин – 54:39 (5x5)    

«Никакого груза после поражений не было. Я говорил, что мы ищем сочетания. Сложно пройти регулярный чемпионат без спадов. Нужно обращать внимание, в каком состоянии команда, от этого отталкиваться. Не скажу, что после Дальнего Востока у нас были провал или паника.

В каких-то моментах не выжимали, что создавали, были поражения по буллитам. Мы готовимся к самому важному отрезку. Важно было сохранять стабильность весь матч. Ребята сыгрываются», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» уверенно обыграл «Спартак» со счётом 4:1, Хмелевски оформил дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android